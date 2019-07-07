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'da 22 yaşındaki genç yüksek doz uyuşturucudan hayatını kaybetti!

Beyoğlu'nda madde kullandığı iddia edilen 22 yaşındaki Serhat T. saat 10.00 civarında yeşil alanda ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri gencin yüksek doz uyuşturucu madde kullanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 7.7.2019 15:31
İstanbul'da 22 yaşındaki genç yüksek doz uyuşturucudan hayatını kaybetti!

Edinilen bileğiyle göre olay, saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Yahya Kahya Mahallesi'nde bulunan yeşil alanda meydana geldi.

YÜKSEK DOZ UYUŞTURUCU MADDEDEN HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre, bölgeden geçen vatandaşlar hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu görerek, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk yaptıkları incelemede Serhat T. (22) isimli gencin yüksek dozda uyuşturucu madde kullanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ise, gencin hayatını kaybettiği bölgede çalışma yaptı. Gencin cenazesi incelemelerin ardından cenaze arabası ile İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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İstanbul'da 22 yaşındaki genç yüksek doz uyuşturucudan hayatını kaybetti!
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