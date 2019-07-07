İstanbul’un sahilleri ‘Martı’lara emanet

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da sahillerdeki asayiş ve güvenlik artık 'Martı' polislerine emanet olacak. Yaz aylarında vatandaşların yoğunluk oluşturduğu sahillerde yaşanabilecek olaylara Martı polisleri tarafından anında müdahale edilebilecek. Kadıköy'de göreve başlayan bisikletli Martı polis timi, otomobil ya da motosiklet ulaşımının zor olduğu sahil bölgelerindeki yaşanabilecek olaylara anında müdahale edebilecek. Haftanın her günü görev yapacak olan Martı polisleri sahilde bisikletle tur atarak veya şüpheli gördükleri şahıslara kimlik kontrolü yaparak sahilde asayişi sağlayacaklar. Bisikletli Martı polislerinin sahil bölgesinde göreve başlaması vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı. Sahillerde güvenliği sağlayacak olan Martı polisleri drone ile havadan görüntülendi.