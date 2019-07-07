Kartal’da ağaç katliamı

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İstanbul Kartal Uğur Mumcu mahallesinde, bir arazideki fıstık ve sedir ağaçları inşaat ruhsatı alınmadan ansızın kesildi. CHP'li Kartal belediyesinden ruhsatı alınmadan ağaçların kesildiğini belirten mahalle sakinleri, yeşillikle dolu alanın biranda yok edildiğini belirterek tepki gösterdi. İnşaat firmasının araziye astığı tabelada da inşaat ruhsatı kısmının boş bırakıldığı görüldü.Şeyh Şamil Caddesi üzerinde bulunan bir arsada çok sayıda ağacın kesildiği fark edildi. İnşaatın tabelasını asan firma yetkilileri, inşaat sahibi, ada parsel bilgilerini yazarken, ruhsat tarihi ve numarasının yeraldığı kısmı boş bıraktı.Uzmanlara göre, Kartal Belediyesi'nden ruhsat almadan inşaat faaliyetine başlanması kesinlikle yasak sayılırken, ağaçların kesilmesi için korunmaya kayda değer olup olmadıklarının belirlenmesi gerekiyor. İnşaat firmasının ağaçları kesmesine ilçe belediyesinden yetkililerin sessiz kalması tepki topladı.