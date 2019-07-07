Kıskançlık cinayeti

Bursa'nın Mudanya ilçesi Siteler Mahallesi'nde oturan eski manken Alev Çökeliler (37), önceki akşam evine gelen arkadaşı Onur Yılgın (35) ile birlikte alkol almaya başladı. İlerleyen saatlerde ise eski mankenin sevgilisi Sadık Şen (45) de eve geldi. Eski mankeni kıskanan sevgilisi, Yılgın ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Şen, Yılgın'ı göğsünden bıçakladı. Boğuşma sırasında ellerinden yaralanan Şen, yaralı adamı bırakıp eski manken Alev Çökeliler'i de alarak evden kaçtı.

Ağır yaralı olan Onur Yılgın ise bilincini kaybetmeden önce arkadaşı İbrahim Ö'yü arayarak yardım istedi. Hemen eve giden İbrahim Ö. arkadaşını kanlar içinde görünce polisi aradı. Olay yerine gelen polisler ve sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırılan Onur Yalgın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Sadık Şen ve Alev Çökeliler, kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen sevgililerden Sadık Şen tutuklanırken, Alev Çökeliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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