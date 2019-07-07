Kod adı ‘Gece Devriyesi

Hollanda'da
uzmanlar 'tarihin en
geniş ve detaylı restorasyonu'
olarak görülen
Rembrandt'ın 'Gece
Devriyesi' tablosunun
onarımı için kolları sıvadı.
Restorasyon süreci internetten
de canlı yayınlanacak.
Amsterdam'ın ulusal
müzesi Rijksmuseum
Genel Direktörü Taco
Dibbits, restorasyonun
planlama sürecini "askeri
operasyon gibiydi" sözleriyle
anlattı.
Restorasyon için özel
olarak inşa edilen 7 metrekarelik
camdan bir odada
12 kişiden oluşan bir
uzman ekip tablonun eski
ihtişamını geri getirmeye
çalışacak. Taco Dibbits'in
verdiği bilgiye göre tablonun
sergilendiği yerden
kaldırılarak restore edileceği
odaya getirilmesi
bile 25 kişiyle ve neredeyse
bir yarım günde gerçekleşti.
Dibbits, "Gelecek 10
ayda tabloyu katmak katman,
pigment pigment
haritalandıracağız. Daha
sonra korumak için en
uygun plan yapılacak ve
süreç başlayacak" dedi.
Tablo en son, 1975 yılında
Hollandalı bir öğretmenin
tabloya bıçakla saldırmasının
ardından onarıldı.