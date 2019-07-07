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Kod adı ‘

Giriş Tarihi: 7.7.2019
Kod adı ‘Gece Devriyesi
Hollanda'da uzmanlar 'tarihin en geniş ve detaylı restorasyonu' olarak görülen Rembrandt'ın 'Gece Devriyesi' tablosunun onarımı için kolları sıvadı. Restorasyon süreci internetten de canlı yayınlanacak. Amsterdam'ın ulusal müzesi Rijksmuseum Genel Direktörü Taco Dibbits, restorasyonun planlama sürecini "askeri operasyon gibiydi" sözleriyle anlattı. Restorasyon için özel olarak inşa edilen 7 metrekarelik camdan bir odada 12 kişiden oluşan bir uzman ekip tablonun eski ihtişamını geri getirmeye çalışacak. Taco Dibbits'in verdiği bilgiye göre tablonun sergilendiği yerden kaldırılarak restore edileceği odaya getirilmesi bile 25 kişiyle ve neredeyse bir yarım günde gerçekleşti. Dibbits, "Gelecek 10 ayda tabloyu katmak katman, pigment pigment haritalandıracağız. Daha sonra korumak için en uygun plan yapılacak ve süreç başlayacak" dedi. Tablo en son, 1975 yılında Hollandalı bir öğretmenin tabloya bıçakla saldırmasının ardından onarıldı.
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Kod adı ‘Gece Devriyesi
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