Kod adı ‘Gece Devriyesi

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda'dauzmanlar 'tarihin engeniş ve detaylı restorasyonu'olarak görülenRembrandt'ın 'GeceDevriyesi' tablosununonarımı için kolları sıvadı.Restorasyon süreci internettende canlı yayınlanacak.Amsterdam'ın ulusalmüzesi RijksmuseumGenel Direktörü TacoDibbits, restorasyonunplanlama sürecini "askerioperasyon gibiydi" sözleriyleanlattı.Restorasyon için özelolarak inşa edilen 7 metrekarelikcamdan bir odada12 kişiden oluşan biruzman ekip tablonun eskiihtişamını geri getirmeyeçalışacak. Taco Dibbits'inverdiği bilgiye göre tablonunsergilendiği yerdenkaldırılarak restore edileceğiodaya getirilmesibile 25 kişiyle ve neredeysebir yarım günde gerçekleşti.Dibbits, "Gelecek 10ayda tabloyu katmak katman,pigment pigmentharitalandıracağız. Dahasonra korumak için enuygun plan yapılacak vesüreç başlayacak" dedi.Tablo en son, 1975 yılındaHollandalı bir öğretmenintabloya bıçakla saldırmasınınardından onarıldı.