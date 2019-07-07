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Peş peşe ölen çifte sıra dışı mezar

’da, yaşamını yitiren ’in (82) eşi (84) de yaşadığı acıya dayanamayarak 4 gün sonra öldü. Aynı gün defnedilen çiftin oğulları mezar taşlarına heykellerini yaptırdı

Giriş Tarihi: 7.7.2019
Peş peşe ölen çifte sıra dışı mezar

Almanya'da Ali Ülger (82), 5 Ocak 2018 günü şeker hastalığı nedeniyle vefat etti. Ölümünün ardından Ülger'in cenazesi, defnedilmek üzere yakınları tarafından Malatya'ya getirildi. Ali Ülger'in eşi Gülhan Ülger (84) de yaşadığı acıya dayanamayarak kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Bunun üzerine 6 çocuk sahibi Ülger çifti, 9 Ocak 2018'de yan yana defnedildi. Birbirini çok seven çiftin çocuklarından Hüseyin Ülger (60), anne ve babasının heykelini yaptırma kararı aldı. Hüseyin Ülger'in anlaştığı heykeltıraş Emrullah Güler, yaptığı heykeli; Ülger çiftinin mezarlarının başına yerleştirdi. Ülger çiftinin bir bankta el ele oturduğu heykelin altında ise Ali Ülger'in çocuklarına söylediği "Biz sevgiyi ektik, siz barışı yaşayın" ve "Yolların yorgunu Ali Çavuş ve yol arkadaşı Gülperi burada yatıyor" sözleri yazıyor.
Almanya'da yaşayan Hüseyin Ülger, babası Ali Ülger'i Malatya'ya getirdiklerinde annesinin cenaze töreni sırasında yaşamını yitirdiğini anlattı.

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Peş peşe ölen çifte sıra dışı mezar
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