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Rodallega’nın kâbusu bitti

Kolombiyalı futbolcu , tanımadığı kişilerin hakkında başlattığı icra takibinden mahkeme kararıyla kurtuldu

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2019
Rodallega’nın kâbusu bitti

Eski Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega Martinez hakkında tanımadığı bir takım kişiler tarafından 2 milyon 500 bin TL tutarında icra takibi başlatılmıştı. Tebligat, oyuncunun hiç ikamet etmediği bir adreste kuaför çalışanına yapılarak usulsüz bir şekilde kesinleştirildi. Haciz ihbarnamesi gönderilen banka şubesi de parayı aktarmadan önce Martinez'i bilgilendirmedi. Futbolcunun bankadaki hesabında bulunan paraya haciz konuldu. O sırada devre arası nedeniyle yurtdışında olan Rodallega Türkiye'ye dönünce 4 Ocak 2019 tarihinde banka hesaplarına haciz konulduğunu öğrendi. Bunun üzerine Rodallega'nın avukatları hemen İcra Hukuk Mahkemesi'nden tedbir kararı aldırarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. 2 milyon 500 bin TL civarındaki para da karşı taraftaki kişilerin avukatı tahsil etmek üzereyken tedbir konularak icra mahkemesinin kasasına emanete alındı. Rodallega'nın avukatı Mikail Hasbek para üzerindeki haczin kaldırılması için İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Kararını veren mahkeme, Rodallega'nın yabancı uyruklu olması sebebiyle mahkeme tarafından Türkiye'de yer alan ikamet adresinin araştırılması istendiği ve İstanbul Göç İdaresi'ne yazılan yazıya gelen cevapta Rodallega'nın adresinin Ortahisar Trabzon olduğunun bildirildiği belirtildi. Mahkeme, Rodallega adına çıkarılan tebligatın usulsüz tebliğ edildiğini belirterek konulan hacizlerin kaldırılmasına karar verdi.

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Rodallega’nın kâbusu bitti
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