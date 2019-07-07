Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Trafik magandaları kapıyı açamayınca hamile kadının olduğu aracı tekmeledi!

haberi: Trafik magandaları kapıyı açamayınca hamile kadının olduğu aracı tekmeledi!

Günün en çok konuşulan haberi 'te gerçekleşti! Pendik D100 karayolunda meydana gelen olayda H.S isimli sürücü direksiyonunu kendisine yol vermeyen aracın önüne kırdı. O araçta da hamile bir kadının olduğu da anlaşıldı. Şöför koltuğundaki kişi kapıyı açmayınca magandalar önce dikiz aynasını kırdı daha sonra da aracın kaputunun üzerinde zıpladı. Sosyal medyada en çok paylaşılan bu son dakika haberinin detayları burada...

Giriş Tarihi: 7.7.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 15:24
Son dakika haberi: Trafik magandaları kapıyı açamayınca hamile kadının olduğu aracı tekmeledi!

Pendik D-100 karayolu Tuzla istikametinde meydana gelen olayda; iddiaya göre H.S. idaresindeki otomobil emniyet şeridinden gidiyordu. H.S. bir süre sonra tekrar yola girmek için hamle yaptı. Ancak Y.B. idaresindeki otomobil onun yola girmesine izin vermedi.

Bunun üzerine H.S. seyir halindeyken Y.B.'nin aracına yumrukla vurdu. Daha sonra o aracı takip edip önüne geçip durdu. Arkadan gelen Y.B. idaresindeki araç da arkadan çarparak durabildi.

ARAÇTAN İNİP SALDIRDI

Aracından inen H.S. arkadaki sürücünün kapısını açmaya çalıştı. Y.B.'nin araçta hamile kadın olduğunu söyleyerek otomobilinin kapılarını kilitledi. Bunun üzerine öfkeli sürücü H.S. önce aracın yan dikiz aynasını tekme ile kırdı. Ardından da otomobilin üzerine çıkıp zıplamaya başladı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan bu olayın ardından olayın mağduru olan Y.B. ve hamile olan eşi A.B. polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Y.B. polise verdiği ifadesinde, "Olay günü zanlı emniyet şeridinden gidiyordu. Benim önüme kırıp yola geçmek istedi, ben buna izin vermedim. Bunun üzerine sinirlenip beni takip etmeye başladı. Aracıyla önüme geçip aniden durdu, ben de ona çarparak durdum. Eşim hamile olduğu için aracın kapılarını kilitledim. Tekme atıp aynayı kırdı otomobilim üzerinde zıplamaya başladı. Bu şahıstan hem aracıma zarar verdiği için hem de tehlikeli araç kullandığı için şikayetçiyim" dedi.

ZANLI TESLİM OLACAK

Zanlı H.S.'nin il dışında olduğu ve telefon ile yapılan ilk mülakatında, "Annem şeker komasına girmişti. Ona yetişmek için acelem vardı. Ama o araç sürücüsü beni engelledi. İl dışındayım yarın gelip teslim olup ifademi vereceğim" dediği öğrenildi. (Habertürk)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Trafik magandaları kapıyı açamayınca hamile kadının olduğu aracı tekmeledi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN