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Son dakika: Konya'da iğrenç olay! 3 Afgan'a, 14 yaşındaki erkek çocuğuna 'cinsel istismar'dan gözaltı
Son dakika: Konya'da iğrenç olay! 3 Afgan'a, 14 yaşındaki erkek çocuğuna 'cinsel istismar'dan gözaltı
Son dakika haberi... KONYA'da, Afganistan uyruklu Kamaloddın A. (25), Mansour K. (23) ve Müşteva M. (22), vatandaşları M.A.N. (14) adlı erkek çocuğuna, bıçak zoruyla evlerine götürüp, cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin, bu anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çekip, şikayette bulunmaması için M.A.N.'ye şantaj yaptığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 7.7.2019 13:42Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 13:48
Olay, 23 Haziran Pazar günü, merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'nde meydana geldi. Mezbahada çalışan Afganlar Kamaloddın A., Mansour K. ile Müşteva M., aynı iş yerinden tanıdıkları ve vatandaşları olan M.A.N. ile yolda karşılaştı.