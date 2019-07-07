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Son dakika: 'da iğrenç olay! 3 Afgan'a, 14 yaşındaki erkek çocuğuna 'cinsel istismar'dan gözaltı

Son dakika haberi... 'da, Afganistan uyruklu Kamaloddın A. (25), Mansour K. (23) ve Müşteva M. (22), vatandaşları M.A.N. (14) adlı erkek çocuğuna, bıçak zoruyla evlerine götürüp, cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin, bu anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çekip, şikayette bulunmaması için M.A.N.'ye şantaj yaptığı belirtildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2019 13:42 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 13:48
Son dakika: Konya'da iğrenç olay! 3 Afgan'a, 14 yaşındaki erkek çocuğuna 'cinsel istismar'dan gözaltı

Olay, 23 Haziran Pazar günü, merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'nde meydana geldi. Mezbahada çalışan Afganlar Kamaloddın A., Mansour K. ile Müşteva M., aynı iş yerinden tanıdıkları ve vatandaşları olan M.A.N. ile yolda karşılaştı.

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Son dakika: Konya'da iğrenç olay! 3 Afgan'a, 14 yaşındaki erkek çocuğuna 'cinsel istismar'dan gözaltı
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