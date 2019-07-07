Son dakika: Konya'da iğrenç olay! 3 Afgan'a, 14 yaşındaki erkek çocuğuna 'cinsel istismar'dan gözaltı

Olay, 23 Haziran Pazar günü, merkez Meram ilçesine bağlı Şükran Mahallesi'nde meydana geldi. Mezbahada çalışan Afganlar Kamaloddın A., Mansour K. ile Müşteva M., aynı iş yerinden tanıdıkları ve vatandaşları olan M.A.N. ile yolda karşılaştı.