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Sultanbeyli'de Teferrüç ormanında yangın çıktı. Yangına helikopterle müdahale ediliyor.

SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına orman ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 7.7.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 15:46
Sultanbeyli'de Teferrüç ormanında yangın çıktı. Yangına helikopterle müdahale ediliyor.

Sultanbeyli'de çıkan orman yangını, helikopter destekli müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Akıncılar Caddesi mevkisinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Sultanbeyli itfaiyesi bölgeye sevk edildi.

Havadan helikopterin de destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar da devam ediyor.

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Sultanbeyli'de Teferrüç ormanında yangın çıktı. Yangına helikopterle müdahale ediliyor.
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