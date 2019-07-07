Haberler Yaşam Haberleri Sultanbeyli'de Teferrüç ormanında yangın çıktı. Yangına helikopterle müdahale ediliyor.

Sultanbeyli'de Teferrüç ormanında yangın çıktı. Yangına helikopterle müdahale ediliyor. SULTANBEYLİ'de ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına orman ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 7.7.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 15:46