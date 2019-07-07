Yaralı öğrenci böyle kurtarıldı

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KonyaMeram Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Hasan Demirhan, Veli Karameşe, Berkan Burak Dursun ile Uğur Kuşçu, dün Isparta'nın Aksu ilçesindeki Dedegöl Dağı'na tırmandı. Öğrenciler inişe geçtikleri sırada ayağı kayan Demirhan, kayalık alanda 20 metre yuvarlanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve UMKE ekipleri, tahliyeyi riskli bulunca helikopter çağırdı. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'nca görevlendirilen Skorsky tipi helikopter ile kurtarılan Hasan Demirhan, hastaneye kaldırıldı.