Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yaralı öğrenci böyle kurtarıldı

Yaralı öğrenci böyle kurtarıldı

Giriş Tarihi: 7.7.2019
Yaralı öğrenci böyle kurtarıldı
Konya Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Hasan Demirhan, Veli Karameşe, Berkan Burak Dursun ile Uğur Kuşçu, dün Isparta'nın Aksu ilçesindeki Dedegöl Dağı'na tırmandı. Öğrenciler inişe geçtikleri sırada ayağı kayan Demirhan, kayalık alanda 20 metre yuvarlanarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ve UMKE ekipleri, tahliyeyi riskli bulunca helikopter çağırdı. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'nca görevlendirilen Skorsky tipi helikopter ile kurtarılan Hasan Demirhan, hastaneye kaldırıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaralı öğrenci böyle kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN