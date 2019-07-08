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resmi ? 15 Temmuz 2019 hangi güne denk geliyor?

Demokrasi ve olarak kabul edilen tarihine çok az bir zaman kaldı. Arama motorlarında "15 Temmuz resmi ?" şeklinde aramalar yapılmaya başlandı. En çok aratılanlar arasına giren bu demokrasi gününde 2016 yılında şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak adına demokrasi zaferi kutlanıyor. Konuya yönelik araştırmalar hız kesmeden devam ederken olacak? Hangi güne denk geliyor? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 8.7.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 15:32
15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2019 hangi güne denk geliyor?

2016 darbe girişiminin ardından bu yana bu tarih Demokrasi ve olarak kabul edilir. Her yıl bu tarihte şehit olan vatandaşlar, polisler ve askerler anılır. Halk, demokrasi ve özgürlüğüne sahip çıkarak darbe girişimini engellemiş ve demokrasi zaferini kazanmıştır. Böyle önemli bir günün üçüncü yıl tarihi yaklaşmışken arama motorlarında da en çok aratılanlar arasına girdi.

15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR VE RESMİ TATİL Mİ OLACAK?

Bu önemli tarih yaklaştıkça, konuya yönelik sorgulamalar da bir hayli artış gösterdi. Yanıtı en çok merak edilen soru ise, '15 Temmuz resmi tatil olacak mı ve hangi güne denk geliyor?' olarak arama motorları üzerinde öne çıkıyor.

İşte, detaylar;

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15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2019 hangi güne denk geliyor?
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