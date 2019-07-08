20 yıl HDP’nin yönettiği Bağlar’a AK belediyecilik ile hizmet geldi

20 yıl HDP'nin yönettiği Bağlar'a AK belediyecilik ile hizmet gelmesi halkı sevindirdi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde AK Partili belediye, vatandaşların yoğun şikayetlerine neden olan ulaşım sorununu çözmek için yol bakım ve kaldırım çalışmaları son sürat devam ediyor.

ULAŞIM VE TRAFİK RAHATLAYACAK

Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüşerek bu hizmetin Bağlar'a yapılmasını sağladıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "50-60 milyon TL'lik bu hizmet için belediyemizin kasasından tek kuruş para çıkmayacak. Çalışmanın sonunda ulaşım ve trafik rahatlayacak, vatandaşlarımızın çilesi son bulacak.

Katkılarından dolayı sayın valimiz Hasan Basri Güzeloğlu, İlçe Kaymakamımız Barış Demirtaş ve Karayolları Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan'a teşekkür ediyoruz" dedi. Bağlar halkının hizmetle tanışmaya devam edeceğini dile getiren Başkan Beyoğlu, önümüzdeki günlerde Bağcılar tarafında içinde kütüphane, millet kıraathanesi ve engelli vatandaşlara hizmet veren bölümlerin yer alacağı modern bir yaşam alanı inşa edeceklerini de kaydetti.