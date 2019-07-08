Adana'da son dakika haberi! Kocam başkasıyla birlikte yaşıyor dedi boşanma eylemi yaptı...

Daha önceki eşinden de 22 yaşında çocuğu olan Meryem K., ikinci eşi Cerrah K. ile 2001 yılında evlendi. Bu evlilikten ikiz kız çocukları oldu. Evlerinin ilk yılında Meryem Hanım şiddet gördüğünü, sözlü ve fiziksel şiddete de maruz kaldığını iddia etti. Şiddete dayanamayan kadın, 2012'de eşi hakkında boşanma davası açtı; ancak kısa süre sonra eşiyle barışarak, davayı geri çekti. Devam ede süreçte eşi tarafından merdivenden atılarak, darbedildiğini öne süren Meryem K., 2013'te tekrar boşanma davası açtı. Adana Adliyesi 7'nci Aile Mahkemesi'nce Meryem K.'nin boşanma talebine ilişkin ret kararı verildi. Son dakika haberi...