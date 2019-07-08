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'da haberi! Kocam başkasıyla birlikte yaşıyor dedi boşanma eylemi yaptı...

'dan gelen haberi sosyal medyada en çok paylaşılan arasına girdi. 45 yaşındaki Meryem K., 51 yaşındaki kocası Cerrah K.'den boşanamadığını söyleyerek Adana Adliyesi önünde "Boşanmak istiyorum." pankartı açtı. Meryem K, kendisine şiddet uyguladığını söylediği eşinin başka bir kadınla imam nikahı ile yaşadığını iddia etti. Son dakika haberinin ayrıntıları burada...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2019 14:15 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 14:22
Adana'da son dakika haberi! Kocam başkasıyla birlikte yaşıyor dedi boşanma eylemi yaptı...

Daha önceki eşinden de 22 yaşında çocuğu olan Meryem K., ikinci eşi Cerrah K. ile 2001 yılında evlendi. Bu evlilikten ikiz kız çocukları oldu. Evlerinin ilk yılında Meryem Hanım şiddet gördüğünü, sözlü ve fiziksel şiddete de maruz kaldığını iddia etti. Şiddete dayanamayan kadın, 2012'de eşi hakkında boşanma davası açtı; ancak kısa süre sonra eşiyle barışarak, davayı geri çekti. Devam ede süreçte eşi tarafından merdivenden atılarak, darbedildiğini öne süren Meryem K., 2013'te tekrar boşanma davası açtı. Adliyesi 7'nci Aile Mahkemesi'nce Meryem K.'nin boşanma talebine ilişkin ret kararı verildi. haberi...

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Adana'da son dakika haberi! Kocam başkasıyla birlikte yaşıyor dedi boşanma eylemi yaptı...
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