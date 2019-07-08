Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Ayrı yaşadığı eşini pencereden silahla yaraladı

Ayrı yaşadığı eşini pencereden silahla yaraladı

'da bir kişi, boşanmak üzere olduğu eşinin yaşadığı eve giderek, pencereye çağırdığı eşini silahla vurup ağır yaraladı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019 03:02
Ayrı yaşadığı eşini pencereden silahla yaraladı

Elazığ'da bir kişi, ayrı yaşadığı eşinin oturduğu eve giderek, pencereye çağırıp tartıştığı eşini silahla ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Aziz S, Sanayi Mahallesi Şamdan Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katında oturan eşi Yadigar S. ile görüşmeye gitti.

Pencereden seslendiği eşiyle bir süre konuşan Aziz S, çıkan tartışma üzerine tabancayla 4 el ateş ettiği Yadigar S'yi ağır yaraladı.

Evde bulunan çocuklarının ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekipleri kadını Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri saldırının ardından kaçan Aziz S'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayrı yaşadığı eşini pencereden silahla yaraladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN