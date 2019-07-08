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12-19 Temmuz 2019 aktüel ürünler indirim kataloğu dopdolu! 2019 BİM markette bu hafta hangi ürünler indirimli?

aktüel ürünler kataloğu güncel olarak yayınlandı. Hem hesaplı hem kaliteli alışveriş yapmak isteyenler bu hafta indirime doyacak. indirimleri 12 Temmuz 19 Temmuz 2019 tarihleri arasında devam edecek. BİM kataloğunda bu hafta temizlik ürünleri ve ev eşyalarında büyük indirim fırsatı olacak. Bu haftaki indirimlere birlikte göz atalım; Keysmart Çamaşır Makinesi 1.299 TL. Pilsan Pars Akülü ATV 349 TL. Belderia 16 Jant Bisiklet 199 TL. LAV Uzun Meşrubat Bardağı 3'lü 385 cc 8,50 TL. LAV Kısa Meşrubat Bardağı 3'lü 310 cc 7,50 TL. LAV Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 215 cc 6,50 TL’den satışa sunuluyor. İşte ürünler indirim katalog listesi…

Giriş Tarihi: 8.7.2019 08:54 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 08:54
BİM 12-19 Temmuz 2019 aktüel ürünler indirim kataloğu dopdolu! 2019 BİM markette bu hafta hangi ürünler indirimli?

Marketler zincirlerinden aktüel ürünler indirim kataloğunu tüketicisiyle paylaştı. 12 Temmuz'dan 19 Temmuz'a kadar sürecek olan incelenmeye başladı. bu hafta '' Toptan Fiyatına Perakende Satış'' sloganıyla ekonomik ürünlerini raflara yerleştirmeye başladı. Bu haftaki indirimlerde sınır yok! Temmuz ayına özel indirim listesine göz atacak olursak; Erkek Şort 17,90 TL. Meyve Desenli Mutfak Havlusu 3'lü 9,95 TL. Erkek Ayakkabı 39,90 TL. Kadın Babet Ayakkabı 24,90 TL. Kadın - Erkek Parmak Arası Terlik 7,95 TL. Taşlı Anahtarlık 7,95 TL'den raflardaki yerini alacak. Haberimizin devamında kataloğu yer alıyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU ( 12 TEMMUZ 2019)

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

BİM marketler zinciri 12 Temmuz 2019 Cuma gününden itibaren geçerli olacak indirim katalog listesini yayınladı.

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BİM 12-19 Temmuz 2019 aktüel ürünler indirim kataloğu dopdolu! 2019 BİM markette bu hafta hangi ürünler indirimli?
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