BİM 12-19 Temmuz 2019 aktüel ürünler indirim kataloğu dopdolu! 2019 BİM markette bu hafta hangi ürünler indirimli?

Marketler zincirlerinden BİM aktüel ürünler indirim kataloğunu tüketicisiyle paylaştı. 12 Temmuz'dan 19 Temmuz'a kadar sürecek olan BİM kataloğu incelenmeye başladı. BİM market bu hafta '' Toptan Fiyatına Perakende Satış'' sloganıyla ekonomik ürünlerini raflara yerleştirmeye başladı. Bu haftaki indirimlerde sınır yok! Temmuz ayına özel indirim listesine göz atacak olursak; Erkek Şort 17,90 TL. Meyve Desenli Mutfak Havlusu 3'lü 9,95 TL. Erkek Ayakkabı 39,90 TL. Kadın Babet Ayakkabı 24,90 TL. Kadın - Erkek Parmak Arası Terlik 7,95 TL. Taşlı Anahtarlık 7,95 TL'den raflardaki yerini alacak. Haberimizin devamında BİM aktüel ürünler kataloğu yer alıyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU ( 12 TEMMUZ 2019)

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

BİM marketler zinciri 12 Temmuz 2019 Cuma gününden itibaren geçerli olacak indirim katalog listesini yayınladı.