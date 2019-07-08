Kurban Bayramı 2019 ne zaman kutlanacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün detayı

Müslüman dünyası 2019 Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş içerisinde. İkinci dini bayram olma niteliğine sahip Kurban yaklaştıkça, konuya yönelik sorgulamalar da yoğunlaştı. Gerek tatil planı gerekse farz ibadetini yerine getirecek olan bireyler, Kurban Bayramı tarihleri hakkında detaylı bir araştırma süreci içerisinde. Zira, oluşturulacak planlar için bayram tatili tarihleri oldukça önem arz ediyor.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Diyanet, merakla beklenilen takvimi açıklarken, 2019 Kurban Bayramı tarihini de duyurdu. Peki, bu yıl bayram tatili 9 gün olacak mı?

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