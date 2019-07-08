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2019 ne zaman kutlanacak? kaç gün olacak? 9 gün detayı

Vatandaşlar büyük bir heyecanla ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor. İslâm alemini yakından ilgilendiren ve yılın ikinci büyük dini bayramı niteliğinde olan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Gerek tatil planı, gerekse büyük ya da küçükbaş hayvan alımı için konuya yönelik araştırmalar şimdiden başladı. Bu doğrultuda, '2019 Kurban Bayramı ne zaman olacak?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında ön planda. Zira, vatandaşlar programlarını bayram tatili tarihi kapsamında şekillendirecek. Diyanet, bu yılın takvimini açıklarken; Kurban Bayramı tarihi hakkında da detayları paylaştı. Peki, 2019 kaç gün olacak? İşte, dikkat çeken 9 gün detayı ile beraber tarihler...

Giriş Tarihi: 8.7.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 09:17
Kurban Bayramı 2019 ne zaman kutlanacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün detayı

Müslüman dünyası 2019 için heyecanlı bekleyiş içerisinde. İkinci dini bayram olma niteliğine sahip Kurban yaklaştıkça, konuya yönelik sorgulamalar da yoğunlaştı. Gerek tatil planı gerekse farz ibadetini yerine getirecek olan bireyler, Kurban Bayramı tarihleri hakkında detaylı bir araştırma süreci içerisinde. Zira, oluşturulacak planlar için bayram tatili tarihleri oldukça önem arz ediyor.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Diyanet, merakla beklenilen takvimi açıklarken, 2019 Kurban Bayramı tarihini de duyurdu. Peki, bu yıl bayram tatili 9 gün olacak mı?

Haberimizin detaylarından konuya yönelik bütün ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

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Kurban Bayramı 2019 ne zaman kutlanacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün detayı
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