Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bursa’da elektrikler kesildi! Bursa’da elektrik kesintisi neden oldu? Elektrikler ne zaman geri gelecek?

’da elektrikler kesildi! Bursa’da elektrik kesintisi neden oldu? Elektrikler ne zaman geri gelecek?

Türkiye Elektrik İletim A.Ş’ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde meydana gelen arıza sebebiyle ili geneline elektrik verilemediği ortaya çıktı. Vatandaşlar Bursa için elektriklerin ne zaman geri geleceğini merak ederken yapılacak resmi açıklamaları da güncel olarak takip ediyor. , tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti. Peki Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 8.7.2019 15:30
Bursa’da elektrikler kesildi! Bursa’da elektrik kesintisi neden oldu? Elektrikler ne zaman geri gelecek?

Bursa ilinin büyük bir kısmında teknik bir arıza sebebiyle elektrik kesintisi yaşandığı ortaya çıktı. Bursa'da elektriklerin ne zaman geri geleceği merak edilirken Vali Yakup Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından Bursa'ya tekrar elektrik verileceğini bildirdi. Trafo merkezinde büyük bir arızanın olması aksaklıklar yaşanmasına sebep olurken vatandaşlar merakla elektriğin geleceği anı bekliyor.

Buna göre; Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar..

BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafo merkezinde büyük bir mekanik arıza meydana geldiğini söyledi. Arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemediğini belirten Canbolat, "Bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı, müdahale ediyor." dedi.

Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti.

UEDAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

UEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Arıza giderilmiş olup, enerji akışı yeniden sağlanmaya başlamıştır. Çok kısa süre içinde tüm bölgeye enerji verilecektir. Teşekkürler." denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da elektrikler kesildi! Bursa’da elektrik kesintisi neden oldu? Elektrikler ne zaman geri gelecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN