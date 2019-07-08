Bursa’da elektrikler kesildi! Bursa’da elektrik kesintisi neden oldu? Elektrikler ne zaman geri gelecek?

Bursa ilinin büyük bir kısmında teknik bir arıza sebebiyle elektrik kesintisi yaşandığı ortaya çıktı. Bursa'da elektriklerin ne zaman geri geleceği merak edilirken Vali Yakup Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından Bursa'ya tekrar elektrik verileceğini bildirdi. Trafo merkezinde büyük bir arızanın olması aksaklıklar yaşanmasına sebep olurken vatandaşlar merakla elektriğin geleceği anı bekliyor.

Buna göre; Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar..

BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Vali Yakup Canbolat, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, trafo merkezinde büyük bir mekanik arıza meydana geldiğini söyledi. Arıza nedeniyle il geneline elektrik verilemediğini belirten Canbolat, "Bütün ekipler arızanın gerçekleştiği trafo merkezine yoğunlaştı, müdahale ediyor." dedi.

Canbolat, tahminen 2 saat sürecek çalışmanın ardından il geneline yeniden elektrik verilmeye başlanacağını kaydetti.

UEDAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

UEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Arıza giderilmiş olup, enerji akışı yeniden sağlanmaya başlamıştır. Çok kısa süre içinde tüm bölgeye enerji verilecektir. Teşekkürler." denildi.