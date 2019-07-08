Diriliş Osman Atv’de yayınlanacak

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Ekranların fenomen dizisi 'Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan "Diriliş Osman" dizisi atv'de yayınlanacak. Diriliş serisinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ, müjdeyi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada verdi. Bozdağ, açıklamasında "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sezon atv'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Diriliş Osman'ın ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor.Ünlü Yapımcı Mehmet Bozdağ daha önce yaptığı açıklamada "Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Burak Özçivit de sosyal medya hesabında "Diriliş Osman ile yolculuğumuz başladı. Hepimize hayırlı olsun" yorumunu yapmıştı. Dizi, Diriliş Ertuğrul'un sezon finali yapmasının ardından başlayacak. Osman Gazi'nin küçüklüğünün Diriliş Ertuğrul'da yer alacak ancak Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan aynı karede yer almayacak. Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in oğulları Gündüz ve Savcı'nın ''Osman'' konseptinde de yer alması bekleniyor. MAGAZİN SERVİSİ