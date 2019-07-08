Gece kulübü işletmecisine evinin önünde saldırı

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İstanbul'da, 'Palalı Sabri' olarak bilinen Sabri Çelebi'nin bar işletmecesi olan amcasının oğlu Ziver Çelebi, kendisine pusu kuran bir kişi tarafından ensesinden vurularak ağır yaralandı. Şişli Nişantaşı'nda gece kulübü işleten Ziver Çelebi (33) geçen perşembe sabahı saat 05.30 sıralarında işlettiği bardan çıktı. Feriköy'deki evinin önünde aracından indiği sırada arkasında bir kişi belirdi. Evinin yanında duvar arkasında pusu kurduğu belirlenen saldırgan, Çelebi'yi ensesinden vurduktan sonra ateşe devam etti. Kolundan ve bacağından da vurulan Çelebi kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, Çelebi özel bir hastanede tedavi altına alındı. Çelebi'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtilirken, polis bölgedeki kamera görüntülerinden saldırganın kimliğini deşifre etmek için çalışma başlattı. Saldırganın F.D. olduğuna yönelik bilgiye ulaşıldı. Polisin, Çelebi'nin husumetli olduğu öne sürülen F.D'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.