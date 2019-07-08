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'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran kişi karakola geldi

'te trafik tartışmasında hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran kişi, ifade vermek için polis merkezine geldi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 10:21
İstanbul Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran kişi karakola geldi

Pendik'te trafikte yol verme kavgası sebebiyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel isimli iki şahıs, hamile kadının ve eşinin bulunduğu araca saldırarak çifte dehşeti yaşatmıştı. Hasan Sel, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine geldi.


Olay, Pendik'te 7 Haziran Pazar günü yaşandı. Adları Hasan Sel ve Hüseyin Sel olan iki şahıs, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir aracın önünü kestiler. Ardından iki şahıs, içerisinde hamile bir kadının ve eşinin bulunduğu araca tekmelerle saldırdılar. Şahıslardan biri aracın aynalarını tekmeleyerek kırdı, daha sonra aracın kaputuna çıkarak tekmeledi. Hamile kadının 'polisi arıyorum' demesine aldırış etmeyen şahıslar, çifte dehşeti yaşattı. O anlar aracın içerisindeki çift tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Pendik'te trafikte hamile kadının bulunduğu araca saldıran kişi karakola geldi

Genç çifte dehşeti yaşatan Hasan Sel, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine geldi.

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İstanbul Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran kişi karakola geldi
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