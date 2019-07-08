Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum nerede bulunur ve ne işe yarar? İşte detaylar...

Bolu'da düzenlenen operasyonlarda yüklü oranda kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar ilgili maddenin ne olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Bu doğrultuda, kaliforniyum nedir, nerede bulunur ve ne işe yarar soruları ile yoğun olarak araştırma yapılıyor. Peki, kaliforniyum nedir ve nerede bulunur? Kaliforniyum ne işe yarar ve piyasa değeri ne kadar? Konuya yönelik bütün ayrıntıları sizler için derledik.

KALİFORNİYUM NEDİR VE NERELERDE BULUNUR?

Merak edilen maddeye ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;