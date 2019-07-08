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nedir? Kaliforniyum nerede bulunur ve ne işe yarar? İşte detaylar...

Emniyet güçlerinin Bolu'da yaptığı operasyonlarda yüklü miktarda maddesi ele geçirilince vatandaşlar bu maddenin ne olduğunu merak etmeye başladı. Google arama motorunda Kaliforniyum nedir ve nerede bulunur? gibi sorularla yoğun olarak araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Kaliforniyum nedir ve nerede bulunur ve ne işe yarar? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 8.7.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 13:58
Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum nerede bulunur ve ne işe yarar? İşte detaylar...

Bolu'da düzenlenen operasyonlarda yüklü oranda maddesi ele geçirildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar ilgili maddenin ne olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Bu doğrultuda, kaliforniyum nedir, nerede bulunur ve ne işe yarar soruları ile yoğun olarak araştırma yapılıyor. Peki, kaliforniyum nedir ve nerede bulunur? Kaliforniyum ne işe yarar ve piyasa değeri ne kadar? Konuya yönelik bütün ayrıntıları sizler için derledik.

KALİFORNİYUM NEDİR VE NERELERDE BULUNUR?

Merak edilen maddeye ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Kaliforniyum nedir? Kaliforniyum nerede bulunur ve ne işe yarar? İşte detaylar...
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