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'de yakalanan hırsızı tutuklandı

'de, hepsi de birinci katta bulunan 34 evden ve kıyafet çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 59 yaşındaki Turcan E. mahkemeye çıkarıldı. Evlerden değerli eşya yerine pantolon, elbise türü kıyafetler çalan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının daha önce de aynı suçtan cezaevinde yattığı ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2019 20:04 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 20:07
Kırıkkale'de yakalanan pantolon hırsızı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte son dönemde evlerden pantolon ve kıyafet çalınması ile ilgili çalışma başlattı.

Hepsi de 1'nci katta olan 34 eve balkon kapısı veya pencerelerden girerek, hırsızlık yaptığı belirlenen Turcan E., yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, aynı suçtan cezaevinde bir süre yattığı ve 8 ay önce tahliye olduğu öğrenildi.

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Evlerden değerli eşya yerine pantolon, elbise türü kıyafetler çaldığı belirlenen şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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Kırıkkale'de yakalanan pantolon hırsızı tutuklandı
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