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'daki sapık Afganlardan haberi geldi! 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan caniler...

Herkesin midesini bulandıran 'daki olaydan haberleri üst üste geliyor! Ne olmuştu? Söz konusu iğrenç olay Konya'da meydana geldi. Afganistan uyruklu 3 sapık, 14 yaşındaki erkek çocuğunu bıçak zoruyla evlerine götürdü ve cinsel istismarda bulundu, bir de bu anları cep telefonu kamerasına çeken sapıkların yaptıkları bunlarla da sınırlı kalmadı. 3 Afgan, cinsel istismarda bulundukları M.A.N'ye şantaj yaptılar, işte kan donduran olayın ardından son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 8.7.2019 07:53 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 08:06
Konya'daki sapık Afganlardan son dakika haberi geldi! 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan caniler...

'nın Meram ilçesinde yaşanan mide bulandıran olaydan gelen detayları saatler geçtikçe ortaya çıkıyor. Dün sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılan haber olan bu yaşananların ardından o sapıkların isimleri de belli oldu. Mezbahada çalışan Afganistan uyruklu kişilerin isimlerinin Kamaloddın A., Mansour K. ile Müşteva M. olduğu saptandı! 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunup kaydedip şantaj yapan sapıklar gözaltına alındı! Telefondan o görüntüler de çıktı; işte son dakika haberinin tüyler ürperten ayrıntıları...

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Konya'daki sapık Afganlardan son dakika haberi geldi! 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan caniler...
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