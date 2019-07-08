Konya'daki sapık Afganlardan son dakika haberi geldi! 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan caniler...

Konya'nın Meram ilçesinde yaşanan mide bulandıran olaydan gelen son dakika detayları saatler geçtikçe ortaya çıkıyor. Dün sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılan haber olan bu yaşananların ardından o sapıkların isimleri de belli oldu. Mezbahada çalışan Afganistan uyruklu kişilerin isimlerinin Kamaloddın A., Mansour K. ile Müşteva M. olduğu saptandı! 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunup kaydedip şantaj yapan sapıklar gözaltına alındı! Telefondan o görüntüler de çıktı; işte son dakika haberinin tüyler ürperten ayrıntıları...