Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı! O ilçelerde yağmur başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakia hava durumu raporu İstnbulluları alarma geçirdi. Akşam saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji Türkiye geneli için de hava durumu raporlarını paylaştı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.

Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın Trakya Bölgesi'ni etkisi altına alması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise aşırı sıcaklara dikkat edilmesi gerekiyor.

Salı günü Karadeniz'in orta kesiminde zaman zaman yağışların görülmesi beklenirken, Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan, Ağrı, Hakkari, Van illerinde sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü Trakya, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar, Perşembe günü Kuzey Ege, İç Anadolu bölgelerini de etkisi altına alacak. Çarşamba günü etkili olması beklenen yağışlarla beraber sıcakların 6 ila 8 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü ise Karadeniz Bölgesi'nin tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Adana, Mersin civarında da yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.