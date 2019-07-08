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Son dakika haberi: ve uyarısı! O saatlerde çok şiddetli gelecek...

son dakika ve uyarıları gelmeye devam ediyor. Bugün ve yarın (8-9 Temmuz) hava nasıl olacak? sorusunu merak eden vatandaşlar Meteoroloji hava durumu bültenlerini yoğun olarak araştırarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Meteoroloji uyarısında o saatlerde sağanak yağışın çok şiddetli geleceği de belirtiliyor. Peki meteorolojiden gelen son dakika sağanak yağış uyarıları hangi illeri kapsıyor. İşte yurttan güncel hava durumu gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 8.7.2019 12:52 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 12:52
Son dakika haberi: Meteorolojiden hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O saatlerde çok şiddetli gelecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika ve sağanaka yağış uyarısı vatandaşları oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaya çağırıyor. Özellikle, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bu tedbirlerin daha yoğun şekilde alınması gerekiyor. Bugün ve yarın ahav durumunun nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, Bugün (8 Haziran 2019) ve Yarın (9 Haziran 2019) hava durumunun nasıl olacağını merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. İşte Meteorolojinin son dakika hava durumu ve uyarıları...

BUGÜN VE YARIN HAVA NASIL OLACAK? (8-9 HAZİRAN 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve sağanak yağış haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün ve yarın (8-9 Haziran 2019) hava nasıl olacak, haberimizde il il bulabilirsiniz...

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Son dakika haberi: Meteorolojiden hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! O saatlerde çok şiddetli gelecek...
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