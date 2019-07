On numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 8 Temmuz

Şans oyunu tutkunları tarafından her hafta ilgiyle takip edilen On Numara'nın bu haftaki kazandıran numaraları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her Pazartesi günü çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da geçtiğimiz hafta bir bilen olmuş 327 bin 932 lira 65 kuruş ikramiye kazanmıştı. Geçen haftaki çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar 01 - 04 - 18 - 19 - 20 - 21 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 37 - 41 - 42 - 49 - 54 - 58 - 64 - 69 - 76 - 78 – 80 o olmuştu. Her hafta başına çekilişi yapılan On Numara'nın bu haftaki kazandıran numaraları neler? İşte On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

8 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI!

On Numara çekiliş sonuçları her hafta olduğu gibi bu hafta da 21.15'de Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı.

MPİ On Numara sonuçları haberimizin içerisinde yer alan panelden sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.