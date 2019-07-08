Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > On numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 8 Temmuz

açıklandı! MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 8 Temmuz

tarafından her hafta pazartesi günü çekilişi gerçekleştirilen ’nın bu haftaki sonuçları belli oldu. ’da noter huzurunda yapılan çekiliş de kazanan numaralar bireyler tarafından oldukça merak ediliyor. Birçok birey On Numara sonuçları nasıl sorgulanır?’ sorusunun yanıtını arıyorlar. Geçen haftaki çekiliş sonuçlarında 10 bilen 1 kişi 327 bin 932 lira 65 kuruş ikramiye kazanmıştı. Şans oyunu sevenlerin merakla ve ilgiyle takip ettiği Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen sorgulama ekranını sizler için haberimizin içeriğinde paylaştık.

Giriş Tarihi: 8.7.2019 22:08 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 22:08
On numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 8 Temmuz

Şans oyunu tutkunları tarafından her hafta ilgiyle takip edilen On Numara'nın bu haftaki kazandıran numaraları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her Pazartesi günü çekilişi gerçekleştirilen On Numara'da geçtiğimiz hafta bir bilen olmuş 327 bin 932 lira 65 kuruş ikramiye kazanmıştı. Geçen haftaki çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar 01 - 04 - 18 - 19 - 20 - 21 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 37 - 41 - 42 - 49 - 54 - 58 - 64 - 69 - 76 - 78 – 80 o olmuştu. Her hafta başına çekilişi yapılan On Numara'nın bu haftaki kazandıran numaraları neler? İşte On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

8 TEMMUZ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EKRANI!

On Numara çekiliş sonuçları her hafta olduğu gibi bu hafta da 21.15'de Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı.

MPİ On Numara sonuçları haberimizin içerisinde yer alan panelden sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
On numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango On numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı 8 Temmuz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN