Şehir eşkıyalarının kurbanları dehşeti anlattı

Pendik'te trafik magandaları tartıştığı sürücü ve yanındaki hamile eşine dehşeti yaşattı. Pendik D-100 Karayolu'nda iddiaya göre emniyet şeridinde ilerleyen 07 BSS 76 plakalı otomobil, polisi görünce Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan çiftinin içinde bulunduğu aracın önüne geçmek istedi. Bir tatlı firmasının sahipleri olduğu öğrenilen Hasan S. ve Hüseyin S. yol vermeyen çiftin aracının önünü kesti. Otomobilden inen iki kişi, önce aracın kapısını açmaya çalıştı. Kapıyı açamayan, trafik magandası otomobilin aynasını kırdı.







Daha sonra aracın üzerine çıkıp araca zarar verdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Hamile eşi ile birlikte büyük korku yaşayan sürücü Yunus Emre Bahçıvan "Eşim 7 aylık hamile. O anda panik oldu, ağlamaya başladı. 'Bu kadın hamile' diye defalarca bağırdım. Daha önce de birkaç kez kaybımız olmuştu. Bizim için çok değerli. Arabadan inseydik, belki bizim canımıza mal olabilirdi. Bu hem eşimi hem çocuğumuzu tehlikeye sokardı" diye konuştu. Ayfer Bahçıvan ise, "Allahtan eşim inmedi aşağıya. İnseydi başımıza ne gelirdi bilemiyoruz. Silahları varmış. Bunun bir yaptırımı olmalı. Cezalarını bulsunlar" diye konuştu.