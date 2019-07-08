Şok market çalışma saatleri 2019: Şok market saat kaçta açılır saat kaçta kapanır?

Şok market sunduğu geniş ürün yelpazesi ve ucuz ve kaliteli ürünleriyle alışveriş yapacak vatandaşların tercihi oluyor. Şok market çalışma saatleri ise merak edilerek şok market saat kaçta açılıp saat kaçta kapanıyor? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. Peki Şok market çalışma saatleri nedir, saat kaçta açılıp saat kaçta kapanıyor? İşte tüm bilgiler…

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Şok marketler zinciri tüm ülkede saat 09.00'da açılıp saat 22.00'da kapılarını kapatmaktadır.

ŞOK HAKKINDA

Türkiye'nin 81 ilinde 6.364'ü aşan mağazalar, 24 dağıtım merkezi ve 25.000'e ulaşan çalışan ile müşterilerilerin temel ihtiyaç maddelerinin tamamına yakınını "tek yerden" ve evlerine en yakın noktadan karşılanmaları sağlanıyor.

Mağaza ağı, müşterilerin daha etkili ulaşabilmek amacıyla sürekli ve hızlı bir biçimde genişletiliyor.

2015'in başından bu yana her gün ortalama 3 adet yeni mağaza açılıyor, 2015 yılında net 699 adet, 2016'da 1.000 adet ve 2017'de 1.100 adet yeni mağaza açılmıştır.