Tatilciler gözlerine inanamadı; barda kavga ettiler 21 yaşındaki Mert Can Ilgın canından oldu! Son dakika haberi Bodrum'un Gümbet ilçesinden geldi. Bodrum'a tatil için gelen M.A otelin barında tartıştığı 21 yaşındaki Mert Can Ilgın, silahla vurarak öldürdü. Edinilen bilgiye göre Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan M.A. adlı şahısla, aynı otelde bulunan 21 yaşındaki Mert Can Ilgın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.