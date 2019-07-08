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dakika haberi: " bana edecek’ diye ağladı! kan donduran ifadeler…

dakika: 17 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sapığın itirafı şoke etti! Kayseri ili Melikgazi ilçesi Danişmend Gazi Mahallesi’nde yaklaşık beş ay önce meydana gelen olayda iddiaya göre taksicilik yapan 68 yaşındaki şüpheli H.D., 17 yaşındaki kız V.K.’yi Hunat Mahallesi’nden 25 TL karşılığında olay yerine götürdü. Kayseri’de gerçekleşen olayın ardından sanığın ifadeleri ortaya çıktı. İşte, kan donduran dehşetine ilişkin detayları...

Giriş Tarihi: 8.7.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 16:23
Son dakika haberi: Mağdur ‘Taksici bana tecavüz edecek’ diye ağladı! Mahkemede kan donduran ifadeler…

Kayseri'den gelen dakika haberi adeta tüyler ürpertti. Gelen haberine göre Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanık olarak dinlenen M.S. isimli , " kız arabamın önüne atıldı, 'taksici bana edecek' diye ağlayarak, arabama bindi. Bu sırada sanık da geldi, mağdur kız 'beni ona verme' dedi. Ben de mağdur kızı polise götürdüm, bu sırada mağdur kız taksicinin kendisine elle tacizde bulunup, öptüğünü bana anlattı" diye konuştu. İşte son dakika gelişmesiyle alakalı tüm detaylar…

MAHKEMEDE KAN DONDURAN İFADELER

'GEL 25 TL VEREYİM' 17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZI TACİZ ETMİŞ!

Kayseri ili Melikgazi ilçesi Danişmend Gazi Mahallesi'nde yaklaşık beş ay önce meydana gelen olayda iddiaya göre taksicilik yapan 68 yaşındaki şüpheli H.D., 17 yaşındaki mağdur kız V.K.'yi Hunat Mahallesi'nden 25 TL karşılığında olay yerine götürdü. O sırada mağdura taksi içerisinde elle tacizde bulunduğu iddia edilen H.D. hakkında şikayet üzerine 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı. Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık H.D.(68) ile avukatı hazır bulunurken, mağdur kuz V.K. ise duruşmaya katılmadı.

İşte, son dakika haberine ilişkin detaylar ve tarafların mahkemede yaptığı o savunmalar;

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Son dakika haberi: "Mağdur ‘Taksici bana tecavüz edecek’ diye ağladı! Mahkemede kan donduran ifadeler…
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