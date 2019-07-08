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Tatilde kavga kanlı bitti

’dan tatil için ’a giden 24 yaşındaki kaportacı, kaldığı otelde eşinin yanında küfürlü konuştuğu için tartıştığı 21 yaşındaki genci tabancayla vurarak öldürdü

ZEKİ ÖZKESKİN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2019
Tatilde kavga kanlı bitti
Bursa'da kaportacılık yapan Murat Aydın (24), eşiyle tatil için Bodrum'a gitti. Çift Gümbet Mahallesi'ndeki bir otele yerleşti. Önceki akşam kız arkadaşıyla birlikte aynı otelde kalan Mert Can Ilgın (21) küfür konuşunca, Murat Aydın'da uyardı. Çıkan tartışma oteldekiler tarafından yatıştırıldı. Ancak ikili bir süre sonra bu kez otelin barında karşılaşınca yeniden tartıştı. Çıkan kavgada Ilgın, Aydın'a yumruk attı. Darp edilen Aydın ise belindeki silahı çıkardı. Alkollü olan Ilgın ise eliyle silahı tutup kendi alnına dayadı. Bu sırada eşi, Aydın'ı uzaklaştırmak için araya girdi. Ancak Ilgın, genç kadına da yumruk attı. Bunun üzerine tabancayı ateşleyen Aydın, Ilgın'ı sağ göğsünden vurdu. Mert Can Ilgın, kanlar içinde yere yığılırken, Murat Aydın ise otomobiline binerek kaçtı. 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Ilgın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yol kontrolünde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan Aydın tutuklandı.
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Tatilde kavga kanlı bitti
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