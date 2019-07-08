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'nin 'Maçka' uçağı anısına 'a uçtu

Türk Hava Yolları()'nın filosuna kattığı Boeing 787-9 Dreamliner tipi  'Maçka' isimli uçağı ilk seferini 'ün anısına - hattında yapacak.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 11:13
THY'nin 'Maçka' uçağı Şehit Eren Bülbül anısına Trabzon'a uçtu

THY'nin geçtiğimiz günlerde filosuna katılan ilk Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına Maçka ismi verilen uçak, ilk seferini anlamlı bir uçuş ile havalandı.

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İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon Havalimanı'na gerçekleştirilen TK-4900 sefer sayılı özel uçuşa başta Eren Bülbül'ün ailesi, şehit aileleri, milletvekilleri ve ünlü isimlerin de aralarında olduğu yaklaşık 300 yolcu katıldı. Sosyal medyada kampanyaya destek olan vatandaşların da yolcuları arasında yer aldığı anlamlı uçuşu gerçekleştiren THY uçağı saat 10.20 sıralarında İstanbul'dan havalandı. Trabzon'a inişinin ardından Şehit Eren Bülbül'ün mezarı ziyaret edilecek.

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THY'nin 'Maçka' uçağı Şehit Eren Bülbül anısına Trabzon'a uçtu
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