15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz 2019 Resmi tatil açıklaması!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm Türkiye'de unutulmaz zamanlardan biriydi. Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Bununla birlikte Kamu ve özel kuruluşlarda çalışanlar ''15 Temmuz resmi tatil mi, kimlere tatil olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 15 Temmuz 2019 bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Türkiye'nin hainlere karşı verdiği bu acı gün mücadelesinde 248 kişi şehit oldu, 2196 vatandaş ise yaralandı. Haberimizin devamında 15 Temmuz tatil mi? Sorusunun yanıtı yer alıyor…

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? -2019

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, TBMM'de alınan karar niteliğinde resmi tatil olması kararlaştırılmıştır. 15 Temmuz 2016 yılından itibaren resmi tatil olarak ilan edilmiştir.