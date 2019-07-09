A vitamini hangi besinlerde bulunur? A vitamini faydaları nelerdir?

A vitamini vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Hayvansal gıda ve bitkisel gıda olarak ikiye ayrılan A vitamini, yağda erir ve enfeksiyonlara karşı direnci artırır. A vitamini faydaları arasında; bağışıklık sistemini güçlenmesi, Kemik, diş ve diş eti gelişimine yardımcı olması yer alıyor. Ayrıca gece körlüğüne karşı etkilidir ve göz bozukluklarının tedavisine yardımcı olur. Bazı kanser türlerine karşı etkin rol oynar. Peki A vitamini hangi besinlerde bulunur, ne işe yarar?

A VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

A vitamini içeren besinlerin en zenginleri hayvani gıdalardır. Balıklar, başta karaciğer ve böbrek olmak üzere sakatatlar, süt ürünleri ve yumurta sarısı ilk akla gelenlerdir. Kabuklu deniz ürünleri, kümes hayvanları ve tereyağ da diğer hayvansal kaynaklardandır.

Başlıca bitkisel A vitamini kaynakları ise kayısı, havuç, mango, portakal, ıspanak, brokoli, kuşkonmaz, maydanoz, yeşil fasulye, pırasa, bezelye, avokado, badem, ceviz, kabak çekirdeğidir.

A VİTAMİNİ NE İŞE YARAR? İŞTE BİLİNMEYEN MUCİZEVİ FAYDALARI

Gözde renkli ve ışık durumuna göre net görmeyi sağlar. Gözü korur. Göz sağlığını korumak için A vitaminin E ve C vitamine de ihtiyacı vardır. Vitaminler birlikte etkileşim halindedirler.

Gözde katarakt oluşumunu en aza indirdiği bildirilmiştir.

Büyüme ve gelişmede doku onarımı ve yapımında fayda sağlar.

Besinlerdeki karotenler A vitaminden daha fazla anti-oksidan aktive göstermektedir. Kanserden korunma yollarından biriside anti-oksidan olarak zengin beslenmedir. Karotenlerin anti-oksidan özelliğinden dolayı kanserden koruyu olduğu bilinmektedir.

Bu vitamin, ilk olarak çocuklarda kızamık hastalığının engellenmesinde kullanılmıştır ve olumlu etkileri olduğu bildirilmiştir.

Bebeklerin akut viral enfeksiyon gelişiminde bu vitamin tedavi amaçlı kullanılmaktadır.

Sivilce oluşumu, hiperkeratotik cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Cilt sağlığı ve doku çoğalmasını sağlamaktadır.

Cilt koruyucu etkisinden dolayı E vitamini ile birlikte kırışıklık oluşumunu engellemekte ve azaltmaktadır.