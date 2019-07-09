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iddianamesinde 215 şüpheli, 98 müşteki

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019
Adnan Oktar iddianamesinde 215 şüpheli, 98 müşteki
Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgüte yönelik çatı iddianamesi hazırlandı. Cumhuriyet Savcıları Serdar Akan ve Caner Baboğlu tarafından hazırlanan iddianamenin 4 bin sayfayı aşkın olduğu öğrenildi. İddianamede, 215 şüpheli, 11 müşteki-şüpheli, 26 mağdur ve 98 müşteki yer alıyor. İddianamenin 1 numaralı şüphelisi olarak Adnan Oktar yer alırken örgütün yöneticilerinden Ulviye Didem Ürer iki, Tarkan Yavaş ise üç numaralı şüpheli. Yavaş'ı ise sırasıyla şu isimler şüpheli sıfatıyla takip ediyor: Alev Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer. İddianamede şüphelilere "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "nitelikli cinsel istismar", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" , "şantaj" gibi 31 ayrı suçlama yöneltildi.
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Adnan Oktar iddianamesinde 215 şüpheli, 98 müşteki
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