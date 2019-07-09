Adnan Oktar iddianamesinde 215 şüpheli, 98 müşteki

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Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgüte yönelik çatı iddianamesi hazırlandı. Cumhuriyet Savcıları Serdar Akan ve Caner Baboğlu tarafından hazırlanan iddianamenin 4 bin sayfayı aşkın olduğu öğrenildi. İddianamede, 215 şüpheli, 11 müşteki-şüpheli, 26 mağdur ve 98 müşteki yer alıyor. İddianamenin 1 numaralı şüphelisi olarak Adnan Oktar yer alırken örgütün yöneticilerinden Ulviye Didem Ürer iki, Tarkan Yavaş ise üç numaralı şüpheli. Yavaş'ı ise sırasıyla şu isimler şüpheli sıfatıyla takip ediyor: Alev Babuna, Aylin Atmaca, Bora Yıldız, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer. İddianamede şüphelilere "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "nitelikli cinsel istismar", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" , "şantaj" gibi 31 ayrı suçlama yöneltildi.