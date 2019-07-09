Arkadaşını vurdu polise teslim oldu

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İSTANBUL'DA bir müteahhit, tartıştığı avukat arkadaşını silahla ağır yaraladı, ardından polisi arayarak teslim oldu. Olay dün saat 18.30 sıralarında Ümraniye Derya Sokak'ta bulunan bir inşaat şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, müteahhit Sabri K. ile arkadaşı avukat Hüseyin Y. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sabri K., Hüseyin Y.'yi göğsünden silahla vurdu, ardından polisi arayarak durumu bildirdi. Hüseyin Y. olay yerine gelen ambulansla Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Sabri K. ise olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu. Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Y.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.