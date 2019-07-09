Avokadonun faydaları nelerdir? İşte avokado meyvesinin bilinmeyen faydaları

Son yıllarda tüketimi artan avokadonun faydaları sağlıklı yaşamı hayat modeli belirleyen kişiler tarafından merak edildi. Hem yemeklerde hem de salatalarda muhteşem tat veren avodakadonun faydaları nelerdir? Avokadoda çeşitli yağlar bulunmaktadır. Avokadonun kalorinin %75'i yağlardan gelir bunların çoğu tekli doymamış yağlardır. Haberimizin devamında avokado meyvesinin bilinmeyen faydalarını listeledik…

AVOKADONUN FAYDALARI NELERDİR?

1. AVOKADO İNANILMAZ BİR BESİN KAYNAĞIDIR

Avokado, bilimsel olarak Persea americana olarak bilinen avokado ağacının meyvesidir. Bu meyve, besin değeri yüksek olduğu için değerlidir. İyi tadı ve zengin dokusu nedeniyle çeşitli yemeklere eklenir. Bu günlerde, sağlık bilincine sahip bireyler arasında inanılmaz derecede popüler bir meyve haline gelmektedir. Genellikle sağlık özellikleri göz önüne alındığında bir süper gıda olarak adlandırılır.

Armut şeklinden yuvarlak, yeşile, siyaha kadar şekil ve renklerde bir çok türü vardır. Ayrıca 220 gram ila 1.4 kg arasında çeşitli ağırlıklarda olabilir. En popüler çeşidi "Hass" avokado'dur. Genellikle "timsah armut" olarak adlandırılır, armut biçimlidir ve timsah gibi yeşil, pürüzlü bir kabuğa sahiptir. Meyvenin içindeki sarı-yeşil eti yenir, ancak kabuk ve çekirdek atılır.

Bu meyve çok besleyicidir ve 20 farklı vitamin ve mineral de dahil olmak üzere çok çeşitli besinler içerir.

2. POTASYUM ORANI YÜKSEKTİR

Potasyum, çoğu insanın yeterince alamadığı bir besindir. Bu besin, vücudunuzun hücrelerinde elektrik gradyanlarının korunmasına yardımcı olur ve çeşitli önemli fonksiyonlara hizmet eder. Avokado potasyum bakımından çok zengindir. 100 gram avokado günlük ihtiyacınızın %14'ünü karşılar. Yüksek potasyum içeren gıdalardan muz ise günlük ihtiyacınızın %10'unu karşılar.

3. AVOKADO KALP SAĞLIĞINI KORUR

Avokado, çok yağlı bir besindir. Aslında, içindeki kalorinin %77'si yağdan gelir. Bu da avokadoyu var olan en yağlı bitki besinlerinden biri yapar. Avokadodaki yağın çoğunluğu oleik asittir, aynı zamanda zeytinyağının ana bileşeni olan ve çok faydalı olduğuna inanılan tekli doymamış bir yağ asididir.

Oleik asit, inflamasyonun azalması ile ilişkilendirilmiştir ve kansere bağlı genler üzerinde faydalı etkileri olduğu gösterilmiştir. Avokadodaki yağlar ayrıca ısı kaynaklı oksidasyona karşı oldukça dirençlidir ve avokado yağını pişirme için sağlıklı ve güvenli bir seçenek haline getirir.

4. AVOKADO LİF BAKIMINDAN OLDUKÇA ZENGİNDİR

Lif, avokadoların nispeten zengin olduğu bir başka besindir. Lifler kilo kaybına katkıda bulunabilecek, kan şekeri artışını azaltabilecek ve birçok hastalık için daha düşük bir riskle güçlü bir şekilde bağlantılı olan sindirilemez bitki maddesidir.

Çözünür ve çözünmeyen lifler arasında bazı farklılıklar vardır. Çözünebilir lif, bağırsaklarınızdaki dost bağırsak bakterilerini beslemek için bilinir, bu da vücut sağlığınız için oldukça önemlidir. Avokadodaki liflerin yaklaşık %25'i çözünürken, %75'i çözünmez liftir.

5. AVOKADO YEMEK KOLESTEROL VE TRİLGLİSERİD DÜZEYLERİNİ DÜŞÜREBİLİR

Kalp hastalıkları dünyadaki en yaygın ölüm nedenidir. Kolesterol, trigliseritler, inflamatuar kan değerleri, kan basıncı gibi faktörler kalp hastalıklarının en önemli nedenlerindendir. İnsanlarda yapılan kontrollü çalışmalar, avokado'nun bu risk faktörlerinin bazıları üzerindeki etkilerini incelemiştir.

6. AVOKADO TÜKETİMİ SAĞLIKLI YAŞAMIN BİR PARÇASIDIR

Bir çalışma, avokado yiyen insanların diyet alışkanlıklarına ve sağlıklarına baktı. ABD'de yapılan bir ankete katılan 17.567 katılımcıdan gelen verileri analiz ettiler. Avokado tüketicilerinin bu meyveyi yemeyen insanlardan çok daha sağlıklı oldukları bulundu.

Bu meyveyi tüketen insanlarda iyi kolestrol (HDL) seviyeleri yükselirken, kalp hastalığına ve diyabete neden olan kan seviyeleri düşmüştü. Ayrıca vitamin ve mineral değerleri bu meyveyi yemeyen katılımcılara göre çok daha iyi seviyelerdeydi.

7. AVOKADO YAĞI OLDUKÇA FAYDALIDIR

Beslenmek söz konusu olduğunda bir gıdayı tüketmeniz o gıdadan tam anlamıyla yararlanacağınız anlamına gelmez. Bu besinleri vücudunuzun emebilmesi gerekir.

Bazı besinler yağda çözünürdür, bu da kemilmeleri için yağ ile birleştirilmeleri gerektiği anlamına gelir. A, D, E ve K vitaminleri karotenoidler gibi antioksidanlar yağda çözünür. Bir çalışma, salatalara veya soslara avokado ilavesinin, antioksidan emilimini 2.6 ila 15 kat arttırabileceğini göstermiştir.

Dolayısıyla bu meyve sadece besleyici değildir, aynı zamanda yediğiniz diğer besinlerin, besin değerini de önemli ölçüde artırabilir.

8. AVOKADO GÖZLERİNİZİ KORUR

Avokado sadece diğer gıdalardan antioksidan emilimini arttırmakla kalmaz, kendi antioksidanlarını da içerir. Bu meyve, göz sağlığı için inanılmaz derecede önemli olan karotenoidleri lutein ve zeaksantin içerir.

Çalışmalar, bu antioksidanların yaşlı erişkinlerde sık görülen, katarakt ve makula dejenerasyonunu gibi önemli göz hastalıkları riskini azalttığını bulmuştur. Bu nedenle avokado yemek, göz sağlığınıza uzun vadede fayda sağlamaktadır.

9. AVOKADO ÖZÜ ARTRİT AELİRTİLERİNİ HAFİFLERTİR

Artrit, batı ülkelerinde yaygın bir sorundur. Bu durum, insanların yaşamları boyunca sıkça yaşadığı kronik bir problemdir. Birçok çalışma, avokado yağının osteoartriti azaltabileceğini göstermektedir.

11. AVOKADO YEMEK KİLO VERMENİZDE YARDIMCI OLUR

Bu meyvenin kilo verme dostu bir yemek olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. Bir çalışmada, yemekle avokado yiyen insanlar, bu meyveyi tüketmeyen insanlara kıyasla, ilerleyen 5 saat boyunca yemek yemeyi %23 azaltmışlar ve daha az yemek istemişlerdir. Bunun uzun vadede geçerli olması durumunda, diyetinize avokado eklenmesi doğal olarak daha az kalori almanıza yardımcı olabilir ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına bağlı kalmanızı kolaylaştırabilir.

Bu meyve ayrıca, lif içeriği bakımından da yüksektir ve karbonhidratlar bakımından çok düşüktür. Bu sizin daha tok hissetmenize yardımcı olabilir.

AVOKADO MEYVESİ NASIL KULLANILIR?

Görüldüğü üzere avokadonun birçok faydası bulunmakta. Peki avokadoyu nasıl kullanmalısın?

• Hafif bir kahvaltı veya ara öğün için, yarım avokadoyu çatalla ezip limon ve tuzla karıştırdıktan sonra ekmeğin üzerine sürüp yiyebilirsin. Dilersen üzerini omlet veya mevsim meyveleriyle renklendirebilirsin.

• Salatalara dilimleyip koyabilirsin ancak unutma ki 1/3 avokado = 1 tatlı kaşığı zeytinyağı demektir.

• Tatlı ihtiyacını karşılamak için avokado puding yapabilirsin. Avokado puding tarifine buradan ulaşabilirsin.

• Veya avokadolu smoothie Juico Energizing Green tüketebilirsin:

Kısacası avokadoyu daha fazla tüketmek için sebep çok.