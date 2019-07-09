Cezaevinden izinli çıktı 2 kişiyi öldürdü

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Denizli'de cezaevinden izinli çıkan mahkum ile 5 yıl önce kendisini bıçaklayan genç ve amcasını öldürüp kaçtı. Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde önceki akşam meydana gelen olayda, cezaevinden izinli çıkan M.Ö., 5 yıl önce kendisini bıçakladığı öne sürülen Ahmet Alkan (22) ve amcası Süleyman Alkan'la (52) mahallede tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö., yanında bulunan tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar amca yeğene isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri olayda ağır yaralanan Ahmet Alkan ve amcası Süleyman Alkan'ı hastaneye kaldırdı. Ahmet Alkan ve amcası Süleyman Alkan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kayıplara karışan cinayet zanlısı M.Ö.'yü yakalamak için jandarma ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kavgada ölen amca yeğen dün Kocadere Mahallesi'ndekılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.