Çığ altında kalan dağcının cesedi 7 ay sonra bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Niğde'nin Demirkazık Dağı'nın Eznevit mevkisinde, 2 Aralık 2018'de Mustafa Kemal Karakoç, tırmanış yaptığı arkadaşı Hilal İşcan ile dönüşte çığ altında kaldı. Hilal İşcan kurtarılırken, Karakoç'un bulunması için ekipler 3 gün boyunca arama yaptı. Ancak hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verildi. Bölgede hava sıcaklığına bağlı olarak karlar hızla erimeye başlayınca, arama çalışmaları da hızlandırıldı. AFAD, TSK ve AKUT ekipleri dün 13.00 sıralarında Mustafa Kemal Karakoç'un cesedine ulaştı. Otopsi yapılan dağcının cenazesi memleketi Konya'ya gönderildi.