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köprü çalışmaları ne zaman bitecek? Bakanlık’tan açıklama geldi!

köprüsündeki yol bakım onarım çalışmaları devam ediyor. Köprü çalışmaları gece gündüz devam ederken 3 vardiya şeklinde 24 saat çalışılıyor. 1988'den itibaren bu yana hizmet veren köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte büyük kolaylıklar sağlıyor. Vatandaşın trafik yükünü azaltan FSM köprü çalışmaları ne zaman bitecek? Bakanlık'tan ile ilgili açıklama geldi! İşte ayrıntılar..

Giriş Tarihi: 9.7.2019 10:06
FSM köprü çalışmaları ne zaman bitecek? Bakanlık’tan açıklama geldi!

1988 yılından itibaren Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişi kolaylaştıran ve trafiği büyük ölçüde azaltan köprüsü bir süredir bakımda. Yol bakım onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ederken aynı zamanda 3 vardiya olacak şekilde 24 saat çalışılıyor. Köprü çalışmalarında eski asfalt kaldırılırken yeni asfalt için çelik tabliye üzerine kumlama yapıldıktan sonra derzlerin onarımı yapılıp yeni asfalt dökülüyor. Buna göre FSM köprüsündeki çalışmalar ne zaman bitecek? FSM köprü çalışmaları kaç gün sürecek? Bakanlık'tan açıklama geldi! İşte ayrıntılar..

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FSM köprü çalışmaları ne zaman bitecek? Bakanlık’tan açıklama geldi!
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