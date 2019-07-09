Hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şüpheliler hangi suçtan yargılanacaklar?

Pendik D-100 Karayolu üzerinde 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü yol vermedikleri gerekçesiyle keserek dikiz aynasını kıran ve aracı teklemeyen Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmişti. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, "Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "Mala zarar verme" ve "Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli Hasan Sel mahkeme sorgusunda, olaydan dolayı pişman olduğunu, karşı tarafın tüm zararını karşılamaya hazır olduğunu söylerken, Hüseyin Sel de yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirtti. Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, sorguları tamamlanan şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in tutuklanmasına karar verdi.





"ARAÇTA BULUNAN KİŞİLERİN HÜRRİYETİNİ SINIRLADI"

Mahkeme tutuklama kararında, şüphelilerin ifadelerinin aksine Hüseyin Sel'in kullandığı araçla şikayetçilerin aracının önüne geçerek durduğu ve şikayetçileri kendilerine çarpmaya zorladıkları, Hasan Sel'in aracın sol aynasına tekme atıp eliyle vurarak kırdığı, aracın ön kısmında zıplayarak ön kaputa zarar verdikleri, araçta bulunan kişilerin hürriyetini sınırladıklarını belirtti.

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"HAMİLE KADINA SALDIRMAK CEZAYI ARTTIRIR"

TÜRKAD ceza komisyonu üyesi AV. Hadi Dündar, Kartal'da yaşanan olayla ilgili hukuki açıklamalarda bulundu. Hadi Dündar, "Hamile bir kadına işlenmiş bir suçun cezası arttırılır. Kamu vicdanı böyle olaylarda çok etkileniyor. Eğer kamunun böyle bir olaydan haberdar olmasaydı, 2-3 günlük bir ceza sonrası suçlular serbest bırakılabilirdi. Fakat bu olay kamuda çok etki yarattı ve kamu vicdanına zarar verdi. Özellikle de hamile olan kadınlara işlenen cezalar daha arttırılıyor. Çünkü başka bir canın hayatı da söz konusu. Avrupa'da bu konu çok daha hassas. Bir bağırma veya bir korkuyla o çocuk hayatını kaybedebilirdi. Bu tür olaylarda cezalar daha fazla arttırılmalıdır." ifadelerini kullandı.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Pendik D-100 Karayolu'nda 6 Temmuz 2019 tarihinde Seydi Oğlu Baklava'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir aracın önünü kesti. Araçtan inen iki şahıs, hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu aracın yanına gelerek, önce aracın dikiz aynasını kırdı. Araca tekmelerle saldıran şahıs, daha sonra aracın üzerine çıkarak kaputu tekmeledi, camlarını kırmaya çalıştı. Olay anı ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hüseyin Sel ve Hasan Sel hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Hasan ve Hüseyin Sel emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirilmişti.