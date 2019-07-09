İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2019 ilkokul kayıt sorgulama!

İlkokul kayıtları için meraklı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde okula başlama yaşının da değiştirilmesi sonucu aileler çocukları için en iyisini seçmek için araştırmalar yapıyorlar. Bu bağlamda "İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor?" şeklinde arama motorlarında aramalar yapan vatandaşlar en doğru bilgileri öğrenmek istiyor. Hayatında ilk defa okula başlayacak olan öğrenciler için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevrildi.

Buna göre; ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2019 ilkokul kayıt bilgileri..