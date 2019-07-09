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başlıyor? 2019 sorgulama!

" başlayacak?" sorusu şu sıralar gündemdeki en önemli sorulardan biri oldu. Veliler çocuklarının hangi okula gideceğini ve ilkokul kayıtları ile ilgili bütün bilgileri en doğru şekilde öğrenmek istiyor. Okula başlama yaşının da geçtiğimiz günlerde değişikliğe uğraması velileri daha da meraklandırdı. Bu konu üzerinde araştırmalar yapan aileler çocukları için en iyi ve en güvenilir olanı tercih etmek istiyorlar. Buna göre; ? 2019 bilgileri ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında..

Giriş Tarihi: 9.7.2019 11:06
İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2019 ilkokul kayıt sorgulama!

İlkokul kayıtları için meraklı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz günlerde okula başlama yaşının da değiştirilmesi sonucu aileler çocukları için en iyisini seçmek için araştırmalar yapıyorlar. Bu bağlamda " başlıyor?" şeklinde arama motorlarında aramalar yapan vatandaşlar en doğru bilgileri öğrenmek istiyor. Hayatında ilk defa okula başlayacak olan öğrenciler için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) çevrildi.

Buna göre; ilkokul kayıtları ne zaman başlayacak? 2019 ilkokul kayıt bilgileri..

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İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2019 ilkokul kayıt sorgulama!
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