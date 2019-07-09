Jeff Bezos kimdir? Dünyanın en zengini Jeff Bezos nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Amerikalı girişimci ve dünyanın en zengini unvanlarını taşıyan Jeff Bezos, lüks yatıyla datça açıklarına demirlemesinin ardından merak edilmeye başladı. Ünlü iş insanı Jeff Bezos kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor gibi sorularla Google arama motoru üzerinden yoğun olarak araştırılıyor. Peki Jeff Bezos kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte tüm bilgiler?

JEFF BEZOS KİMDİR?

Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;