Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Jeff Bezos kimdir? Dünyanın en zengini Jeff Bezos nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

kimdir? Dünyanın en zengini nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Dünyanın en zengin insanı unvanı taşıyan , dev yatıyla Datça'ya gelmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Google arama motoru en fazla arama yapılanlar listesine giren ünlü iş insanı, insanlar tarafından kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. Peki Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.7.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 9.7.2019 17:27
Jeff Bezos kimdir? Dünyanın en zengini Jeff Bezos nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Amerikalı girişimci ve dünyanın en zengini unvanlarını taşıyan , lüks yatıyla datça açıklarına demirlemesinin ardından merak edilmeye başladı. Ünlü iş insanı kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor gibi sorularla Google arama motoru üzerinden yoğun olarak araştırılıyor. Peki Jeff Bezos kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte tüm bilgiler?

JEFF BEZOS KİMDİR?

Dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Jeff Bezos kimdir? Dünyanın en zengini Jeff Bezos nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN