Kimlik ve ehliyet nasıl değiştirilir? Kimlik ve ehliyet değiştirme son tarihi ne zaman? İşte detaylar...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni kimlik ve ehliyet değişimi işlemleri Nüfus Müdürlüklerinde hızla sürüyor. Eskiden Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değişim işlemleri, yapılan son düzenlemerle birlikte artık nüfus müdürlükleri üzerinden yürütülüyor. Değişim işlemi yapmak isteyen vatandaşlar Google arama motorunda yoğun olarak, Kimlik ve ehliyet nasıl değiştirilir, son günü ne zaman? gibi sorularla yoğun olarak araştırmalar yapıyor. Peki Kimlik ve ehliyet nasıl değiştirilir, son günü ne zaman? İşte detaylar...

KİMLİK VE EHLİYET NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Kimlik ve ehliyet değişimi ve diğer tüm merak edilenler ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;