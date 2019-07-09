Magandalar tutuklandı amir görevden alındı

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İstanbul Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan iş adamları Hasan Sel ve Hüseyin Sel tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelileri kapıda karşılayıp tokalaşan polis amiri ise görevden alındı. Pendik'te 6 Temmuz'da yaşanan olayda Seydioğlu Baklavaları'nın sahipleri Hasan Sel ve Hüseyin Sel, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir aracın önünü kesmiş ve ardından içerisinde hamile olan Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın bulunduğu araca saldırmışlardı. Bahçıvan çiftinin 'araçta hamile var, polisi arıyorum' demelerine aldırış etmeyen şahısların o anları ise çift tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedilmişti. Şikayet üzerine harekete geçen savcılık, Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel hakkında soruşturma başlattı.Dün polis merkezine giden şüpheliler ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sorgularının ardından her iki şüpheliyi de, 'Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma', 'Mala zarar verme' ve 'Cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, sorgularının ardından her iki şüpheliyi de atılı suçlardan tutukladı. Sürücü Hüseyin Sel'e ayrıca; emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaktan 1002 TL, zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya başkalarını tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak maddesine istinaden 108 TL olmak üzere toplam 1110 TL para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi ise geçici olarak geri alındı. Öte yandan ifade vermeye gelen şüpheliyi polis merkezi önünde elini sıkarak karşılayan polis amiri de görevden alındı. Bu arada Seyidoğlu Baklavaları şirketi, 'Seydioğlu Baklava AŞ' ile isim benzerliğinden dolayı süregiden zararın artmaması için ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.