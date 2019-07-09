Meteoroloji'den son dakika şiddetli yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Meteoroloji dolu ve hortum riskine dikkat çekti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Trakya ve İstanbul için son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı havanın geleceği belirtilirken, olası dolu ve hortum tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Yağışlı ve serin havanın Cumartesi gününe kadar çeşitli bölgelerde etkisini göstermesi beklenirken, bu tarihten itibaren Türkiye'yi terk etmesi beklendiği kaydedildi. Öte yandan, İstanbul hava durumu üzerinde de sağanakların etkili olacağı ifade edildi.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE HAVA DURUMU UYARISI GELDİ!

Haberimizin detaylarından, MGM tarafından yapılan tahmin uyarısına ulaşabilir, yağışların İstanbul'da ve çeşitli bölgelerde ne kadar süreceğini öğrenebilirsiniz.