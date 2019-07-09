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'den son dakika şiddetli yağış ve uyarısı geldi! Meteoroloji dolu ve hortum riskine dikkat çekti

Genel Müdürlüğü'nden milyonları ilgilendiren son dakika sağanak yağış ve uyarısı geldi. Yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havaya dikkat çeken Meteoroloji, dolu ve hortum riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi. Gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul'da da etkili olacağını duyuran MGM, sıcaklıkların azalacağını resmi internet sitesinden açıkladı. Peki, İstanbul'da sağanak yağışlar etkisini ne kadar gösterecek ve kaç gün sürecek? Haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahmin raporlarına ulaşabilir, güncel bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.7.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 9.7.2019 15:24
Meteoroloji'den son dakika şiddetli yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Meteoroloji dolu ve hortum riskine dikkat çekti

Genel Müdürlüğü'nden Trakya ve İstanbul için son dakika ve yağış uyarısı geldi. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren Balkanlar üzerinden serin ve yağışlı havanın geleceği belirtilirken, olası dolu ve hortum tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Yağışlı ve serin havanın Cumartesi gününe kadar çeşitli bölgelerde etkisini göstermesi beklenirken, bu tarihten itibaren Türkiye'yi terk etmesi beklendiği kaydedildi. Öte yandan, İstanbul hava durumu üzerinde de sağanakların etkili olacağı ifade edildi.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE HAVA DURUMU UYARISI GELDİ!

Haberimizin detaylarından, MGM tarafından yapılan tahmin uyarısına ulaşabilir, yağışların İstanbul'da ve çeşitli bölgelerde ne kadar süreceğini öğrenebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika şiddetli yağış ve hava durumu uyarısı geldi! Meteoroloji dolu ve hortum riskine dikkat çekti
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