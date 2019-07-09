Römorktan düşen iki kadın hayatını kaybetti

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BURSA'NIN Orhangazi ilçesi Gölyaka Mahallesi'nde Nail Şahin (62), eşi Neslihan Şahin (52) ve akrabası Berrin Okçu (52) ile piknik yaptıktan sonra eve dönüş için traktörle yola çıktı. Piknik dönüşü Nail Şahin'in kullandığı traktör, bozuk arazi yolundan geçerken römorkunda bulunan eşi Neslihan Şahin ile teyzesinin kızı Berrin Okçu sarsıntı sırasında yola düştü. Bu sırada traktörün üzerinden geçtiği Şahin ve Okçu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şahin ve Okçu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Nail Şahin'in ise durumunun iyi olduğu belirtildi.