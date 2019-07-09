Sigara fiyatları ne kadar? Sigara fiyatları 2019 listesi açıklandı mı? İşte detaylar...

İnsan vücuduna pek çok ölümcül zararı bulunan tütün ve mamülleri vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanlıyor. Son olarak meydana gelen ÖTV ile KDV değişiklikleri sonrasında vatandaşlar Sigara fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını ararken 2019 fiyat listesini de görmek ve fiyatlardan haberdar olmak istiyor. Sigara fiyatlarına ilişkin güncel liste ve diğer merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz. Peki sigara fiyatları ne kadar? İşte 2019 güncel fiyat listesi…

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

2019 sigara fiyatlarına ilişkin tüm detaylı bilgileri ve güncel fiyat listesini haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;