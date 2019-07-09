Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar! 9 Temmuz ŞOK kataloğu aktüel listesi yayında

Aktüel ürünler hakkında sorgulamalarını gerçekleştiren milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta da birbirinden farklı ürünlerde cazip fiyatları tüketicilere sunan marketler zinciri, özellikle yaz kapsamında plan ürünleri ile de oldukça iddialı. Hangi ürünlerin satışa sunulacağını merak eden yurttaşlar ise, 'İndirimli ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin detaylarından, 9 Temmuz tarihine kadar raflarda yerini alan indirimli aktüel ürünlere ulaşabilirsiniz.

Gerekli gördüğünüz ürünleri ise, size en yakın ŞOK markete giderek temin edebilirsiniz.

HAFTANIN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 7-9 TEMMUZ

ŞOK marketler zinciri tarafından 7-9 Temmuz tarihleri arasında satışa sunulacak olan indirimli aktüel ürünler listesi açıklandı.

Haberimizin detaylarından birçok kişinin merakla beklediği ŞOK aktüel ürünler kataloğuna tam liste halinde ulaşabilirsiniz.