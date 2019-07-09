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Haftanın ürünler kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar! 9 Temmuz ŞOK kataloğu aktüel listesi yayında

Meraklıları tarafından yakından takip edilen haftanın ürünler listesi yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden 'haftanın fırsatları' başlığı altında paylaşılan ŞOK aktüel kataloğunda oldukça çeşitli ve cazip fiyatlı ürünler müşterilerini bekliyor .7-9 Temmuz tarihleri arasında raflarda yerini alan ŞOK , vatandaşlar tarafından da yoğun talep görmekte. Bu doğrultuda, 'İndirimli ŞOK kataloğu listesinde bu hafta neler var?' sorusunun yanıtı da bir hayli merak ediliyor. Plaj ürünleri gibi büyük fırsatları içeren kataloğun tam halini sizler için hazırladık. İşte, 9 Temmuz ŞOK aktüel ürünleri kataloğu...

Giriş Tarihi: 9.7.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 9.7.2019 10:30
Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar! 9 Temmuz ŞOK kataloğu aktüel listesi yayında

hakkında sorgulamalarını gerçekleştiren milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği kataloğu yayınlandı. Bu hafta da birbirinden farklı ürünlerde cazip fiyatları tüketicilere sunan marketler zinciri, özellikle yaz kapsamında plan ürünleri ile de oldukça iddialı. Hangi ürünlerin satışa sunulacağını merak eden yurttaşlar ise, 'İndirimli ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?' sorusuna yanıt arıyor. Haberimizin detaylarından, 9 Temmuz tarihine kadar raflarda yerini alan indirimli aktüel ürünlere ulaşabilirsiniz.

Gerekli gördüğünüz ürünleri ise, size en yakın ŞOK markete giderek temin edebilirsiniz.

HAFTANIN ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ 7-9 TEMMUZ

ŞOK marketler zinciri tarafından 7-9 Temmuz tarihleri arasında satışa sunulacak olan indirimli aktüel ürünler listesi açıklandı.

Haberimizin detaylarından birçok kişinin merakla beklediği ŞOK aktüel ürünler kataloğuna tam liste halinde ulaşabilirsiniz.

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Haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar! 9 Temmuz ŞOK kataloğu aktüel listesi yayında
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